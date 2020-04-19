Англия

Защитник Ливерпуля рассказал о работе с Юргеном Клоппом и о больших матчах.

Деян Ловрен высоко оценивает свою нынешнюю команду и отмечает отличный баланс молодости и опыта.

"Клопп всем показал, что обладает необходимыми навыками и умениями, знает, как работать с командой и в плохие, и в хорошие дни. Мы остаемся голодными для побед. Это исходит от тренерами. Мы голодны и будем голодными".

"Как говорится, аппетит приходит во время еды. Это то, что нас подталкивает. Мы хотим показать, на что способны".

"В нашей команде сочетание как молодых футболистов, так и среднего возраста, и ветеранов. У нас отличный баланс. Мы привыкли к большим матчам, знаем, как действовать в таком случае. Даже проигрывая, мы знаем, что делать".

"Если нам удастся сохранить ведущих футболистов, то мы будем становиться только лучше", — приводит слова Деяна Ловрена официальный сайт Ливерпуля.

Ранее сообщалось, что Арсенал и Тоттенхэм намерены побороться за Ловрена.

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