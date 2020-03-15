Италия

Хорватский футболист может переехать в Италию.

Как сообщает Lalaziosiamo, руководство Лацио намерено приобрести в летнее трансферное окно защитника Ливерпуля Деяна Ловрена.

Отмечается, что "красные" прекратили вести переговоры о новом контракте с хорватским футболистом, и нацелены продать его летом.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Ловрен провел на поле девять поединков, в которых отдал одну результативную передачу.

По данным источника, помимо Лацио, за защитника готовы побороться Рома, Милан, Лион и Арсенал, а его ориентировочная стоимость составит 15 миллионов фунтов.