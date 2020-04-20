Англия

В течение четырех месяцев игроки будут получать несколько меньше.

Челси пришел к соглашению со своими игроками, сообщает Daily Mail.

По информации источника, "синие" будут получать на 10% меньше заработной платы, которая прописана в контракте. При этом, это будет длиться на протяжении четырех месяцев.

Важную роль в решении этого вопроса сыграл капитан Сезар Аспиликуэта.

Отметим, что главный тренер Фрэнк Лампард согласился умерить аппетиты на 25%.

Ранее сообщалось, что игроки Челси не хотят идти на 30% понижение зарплаты.

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