Англия

Футболисты готовы уступить руководству, но лишь на 10%.

Руководство "синих" обратилось к своим футболистам, а посредником в переговорах выступил капитан Сезар Аспиликуэта.

Как сообщает The Telegraph, Челси хочет, чтобы игроки снизили заработную плату на время карантина на 30%.

Тем не менее, футболисты готовы уступить, но не так, как хочет этого клуб, а лишь на 10%. Судя по всему, стороны продолжат переговоры в связи с непредвиденной ситуацией.

Ранее сообщалось, что Арсенал близок к договоренности с игроками о снижении зарплат.

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