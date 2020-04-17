Футболисты готовы уступить руководству, но лишь на 10%.
Канте и Виллиан, Getty Images
17 апреля 2020, 22:48
Руководство "синих" обратилось к своим футболистам, а посредником в переговорах выступил капитан Сезар Аспиликуэта.
Как сообщает The Telegraph, Челси хочет, чтобы игроки снизили заработную плату на время карантина на 30%.
Тем не менее, футболисты готовы уступить, но не так, как хочет этого клуб, а лишь на 10%. Судя по всему, стороны продолжат переговоры в связи с непредвиденной ситуацией.
Ранее сообщалось, что Арсенал близок к договоренности с игроками о снижении зарплат.
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