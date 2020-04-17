Италия

Однако многие игроки "синих" расплакались, услышав об уходе итальянца.

Тренер Ювентуса Маурицио Сарри рассказал о своем сезоне во главе Челси. Он признается, что его отношения с футболистами были не лучшими. Кроме того, итальянец не понимает, как можно жить в Англии, но скучает по Премьер-лиге.

"Чем выше ты забираешься по лестнице, тем сложнее тебе выстраивать взаимоотношения со своими игроками. Твое окружение сильно меняется, и чтобы выстроить отношения нужно больше времени. У меня были конфликты с игроками Челси, но когда я объявил о своем уходе, многие расплакались", — цитирует Сарри Football Italia со ссылкой на Juventus TV.

"Я не из тех людей, которые похлопывают других по спине. Я много говорю футболистам о том, что они сделали неправильно и меньше – хвалю их. Думаю, это сыграло свою роль, но в таком случае футболисты учатся ценить тебя таким, каким ты есть".

"У меня было ощущение, что в Англии у молодежи больше возможностей, и это касается не только футбола. Но в то же время, я бы там никогда не жил. Не понимаю, как это делают итальянцы, которые живут в Англии…"

"Но футбол – это отдельная история. Я скучаю по Премьер-лиге. У нее невероятно высокий технический уровень и потрясающая атмосфера. Ранее я никогда не слышал речевок против кого-то на стадионе и не видел, чтобы фанаты уходили вместе. Болельщики соперника просят тебя сфотографироваться, а стадионы всегда полны, вне зависимости от турнира. Это фантастика".

В нынешней кампании Сарри тренирует Ювентус. Хоть его зачастую и критикуют, "бьянконери" на момент остановки чемпионата Италии лидировали с отрывом в одно очко от Лацио.

C Челси Сарри сумел финишировать в топ-4 Премьер-лиги, а также выиграл Лигу Европы.

Что касается конфликтов Маурицио Сарри в Челси, то наиболее скандальный эпизод случился в феврале 2019, когда вратарь Кепа Аррисабалага отказался покидать поле в финале Кубка лиги.