Англия

Football.ua анализирует, где может продолжить карьеру лидер Тоттенхэма, если решится на уход.

Касательно Харри Кейна давно ходят слухи, что английский форвард может покинуть нынешнюю команду. Тем не менее, до конкретики речь не доходила, а слухи так и оставались слухами. Время идет, и уже в этом году Кейну исполнится 27 лет, а за его плечами так и нет трофеев. Эта причина, пожалуй, единственная и главная, почему футболист рассматривает уход из "шпор".

"Я люблю Тоттенхэм и очень хочу прогрессировать вместе с ним и добиваться успехов. Но я очень амбициозен, я хочу стать не просто одним из лучших, но и выигрывать трофеи. Если я буду видеть, что моя команда движется в правильном направлении, я готов оставаться в ней вечно. Если нет — возможны варианты".

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Если Тоттенхэму не удастся попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона, что весьма вероятно, это может заставить Кейна еще больше задуматься о том, стоит ли продолжать карьеру в Тоттенхэме.

Football.ua анализирует, где может продолжить карьеру Харри Кейн, если решится на уход из нынешней команды.

Манчестер Сити. Габриэль Жезус не оправдывает тех надежд, что на него возлагались, и лишь доказывает, что его уровень – быть вторым нападающим в команде. Один из лидеров "горожан" Серхио Агуэро с годами не молодеет, а также его будущее до конца не определенно – 30 июня 2021 года завершается его соглашение и слухов о продлении пока не было.

Кейн вполне мог бы вписаться в коллектив Пепа Гвардиолы, при этом, играя как в паре с Агуэро, так и в одиночку. Даже учитывая ситуацию с коронавирусом, Манчестер Сити вполне способен потянуть его трансферную стоимость.

Манчестер Юнайтед. Наиболее активные слухи связывают Кейна именно с переходом в состав "красных дьяволов". Вопрос лишь в том, способен ли нынешний МЮ дать Харри то, чего он так хочет – трофеи? Если отбросить этот момент, то англичанин стал бы значимым усилением коллектива Оле-Гуннара Солскьяера, а его связка с Маркусом Рашфордом могла бы стать одной из лучших в лиге.

Барселона. Каталонский клуб постоянно связывают с возвращением Неймара, но это все не происходит. Луису Суаресу уже 33 года, а также он все чаще и чаще оказывается в лазарете. Кейн мог бы стать заменой уругвайцу, но англичанину было бы не просто – он привык быть на первых ролях, а так будет в тени Лионеля Месси.

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Реал Мадрид. Который сезон подряд болельщики думают, что дни Карима Бензема в стартовом составе сочтены, но из года в год француз продолжает быть игроков основы. "Галактикос", возможно, ближайшим летом устроят чистку, чтобы разгрузить заработную плату, но и об усилении забывать не стоит. Если Кейн уйдет, то вариант с Реалом не выглядит нереалистичным.

Ювентус. Пожалуй, "бьянконерри" – единственный итальянский клуб, с которым сейчас связывают всех сильнейших игроков мира. По сути, в Ювентусе лишь один "чистый" форвард – это Гонсало Игуаин, у которого уже наступил закат карьеры. Ранее туринский клуб уже проявлял интерес к Кейну, но, как это бывает, без особой конкретики.

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Интер. Вариант с коллективом Антонио Конте возможен лишь в том случае, если Лаутаро Мартинес покинет "нерадзурри". Активный интерес к аргентинцу проявляет Барселона, а клаусула составляет 111 миллионов евро. Когда Конте был главным тренером Челси, итальянец высказался об англичанине следующим образом:

"Для меня Кейн – один из лучших нападающих мира. Если бы мне нужно было выбрать одного нападающего, я бы купил Кейна".

"Харри – совершенный форвард. Силен физически, хорошо действует с мячом и без него, навязывает борьбу, отлично играет в воздухе, способен пробить и с правой, и с левой – потрясающий игрок".

"Если бы кто-то захотел купить Кейна, это обошлось бы минимум в 100 миллионов фунтов. Минимум. Когда я вижу такой ценник на форварда, то понимаю, что это действительно классный нападающий".

В заключение, все будет зависеть от того, как разрешится ситуация с пандемией коронавируса. Если сезон так и не будет доигран, то, весьма вероятно, Харри Кейн останется на своем месте – никто попросту не сможет его купить. Однако одно точно — 26-летний футболист созрел для того, чтобы выигрывать трофеи.