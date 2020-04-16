Football.ua анализирует, где может продолжить карьеру лидер Тоттенхэма, если решится на уход.
ХАРРИ КЕЙН, GETTY IMAGES
16 апреля 2020, 11:30
Касательно Харри Кейна давно ходят слухи, что английский форвард может покинуть нынешнюю команду. Тем не менее, до конкретики речь не доходила, а слухи так и оставались слухами. Время идет, и уже в этом году Кейну исполнится 27 лет, а за его плечами так и нет трофеев. Эта причина, пожалуй, единственная и главная, почему футболист рассматривает уход из "шпор".
"Я люблю Тоттенхэм и очень хочу прогрессировать вместе с ним и добиваться успехов. Но я очень амбициозен, я хочу стать не просто одним из лучших, но и выигрывать трофеи. Если я буду видеть, что моя команда движется в правильном направлении, я готов оставаться в ней вечно. Если нет — возможны варианты".
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Если Тоттенхэму не удастся попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона, что весьма вероятно, это может заставить Кейна еще больше задуматься о том, стоит ли продолжать карьеру в Тоттенхэме.
Football.ua анализирует, где может продолжить карьеру Харри Кейн, если решится на уход из нынешней команды.
Манчестер Сити. Габриэль Жезус не оправдывает тех надежд, что на него возлагались, и лишь доказывает, что его уровень – быть вторым нападающим в команде. Один из лидеров "горожан" Серхио Агуэро с годами не молодеет, а также его будущее до конца не определенно – 30 июня 2021 года завершается его соглашение и слухов о продлении пока не было.
Кейн вполне мог бы вписаться в коллектив Пепа Гвардиолы, при этом, играя как в паре с Агуэро, так и в одиночку. Даже учитывая ситуацию с коронавирусом, Манчестер Сити вполне способен потянуть его трансферную стоимость.
Манчестер Юнайтед. Наиболее активные слухи связывают Кейна именно с переходом в состав "красных дьяволов". Вопрос лишь в том, способен ли нынешний МЮ дать Харри то, чего он так хочет – трофеи? Если отбросить этот момент, то англичанин стал бы значимым усилением коллектива Оле-Гуннара Солскьяера, а его связка с Маркусом Рашфордом могла бы стать одной из лучших в лиге.
Барселона. Каталонский клуб постоянно связывают с возвращением Неймара, но это все не происходит. Луису Суаресу уже 33 года, а также он все чаще и чаще оказывается в лазарете. Кейн мог бы стать заменой уругвайцу, но англичанину было бы не просто – он привык быть на первых ролях, а так будет в тени Лионеля Месси.
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Реал Мадрид. Который сезон подряд болельщики думают, что дни Карима Бензема в стартовом составе сочтены, но из года в год француз продолжает быть игроков основы. "Галактикос", возможно, ближайшим летом устроят чистку, чтобы разгрузить заработную плату, но и об усилении забывать не стоит. Если Кейн уйдет, то вариант с Реалом не выглядит нереалистичным.
Ювентус. Пожалуй, "бьянконерри" – единственный итальянский клуб, с которым сейчас связывают всех сильнейших игроков мира. По сути, в Ювентусе лишь один "чистый" форвард – это Гонсало Игуаин, у которого уже наступил закат карьеры. Ранее туринский клуб уже проявлял интерес к Кейну, но, как это бывает, без особой конкретики.
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Интер. Вариант с коллективом Антонио Конте возможен лишь в том случае, если Лаутаро Мартинес покинет "нерадзурри". Активный интерес к аргентинцу проявляет Барселона, а клаусула составляет 111 миллионов евро. Когда Конте был главным тренером Челси, итальянец высказался об англичанине следующим образом:
"Для меня Кейн – один из лучших нападающих мира. Если бы мне нужно было выбрать одного нападающего, я бы купил Кейна".
"Харри – совершенный форвард. Силен физически, хорошо действует с мячом и без него, навязывает борьбу, отлично играет в воздухе, способен пробить и с правой, и с левой – потрясающий игрок".
"Если бы кто-то захотел купить Кейна, это обошлось бы минимум в 100 миллионов фунтов. Минимум. Когда я вижу такой ценник на форварда, то понимаю, что это действительно классный нападающий".
В заключение, все будет зависеть от того, как разрешится ситуация с пандемией коронавируса. Если сезон так и не будет доигран, то, весьма вероятно, Харри Кейн останется на своем месте – никто попросту не сможет его купить. Однако одно точно — 26-летний футболист созрел для того, чтобы выигрывать трофеи.