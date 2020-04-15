Опытный специалист высказался о возможном уходе английского форварда из стана "шпор".
ХАРРИ РЕДНАПП, GETTY IMAGES
15 апреля 2020, 10:03
Бывший главный тренер Тоттенхэма Харри Реднапп прокомментировал информацию касательно того, что нападающий "шпор" Харри Кейн может перейти в Манчестер Юнайтед.
"Кейн — это не Месси и не Роналду, но как центральный нападающий, который делает то, что он делает, нет никого лучше на данный момент".
"Он идеально подошел бы Манчестер Юнайтед, как и любой другой команде, но Манчестер Юнайтед сейчас ничем не лучше Тоттенхэма. Я бы не сказал, что между ними какая-то пропасть, обе команды пытаются попасть в первую четверку".
"Думаю, если мадридский Реал или Барселона включатся в борьбу за Кейна, то ему стоит рассматривать эти предложения в один прекрасный момент", — заявил Реднапп в интервью talkSPORT.
Ранее стало известно, что Тоттенхэм исключает вариант продажи Кейн в другой клуб из английской Премьер-лиги.
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