Англия

Опытный специалист высказался о возможном уходе английского форварда из стана "шпор".

Бывший главный тренер Тоттенхэма Харри Реднапп прокомментировал информацию касательно того, что нападающий "шпор" Харри Кейн может перейти в Манчестер Юнайтед.

"Кейн — это не Месси и не Роналду, но как центральный нападающий, который делает то, что он делает, нет никого лучше на данный момент".

"Он идеально подошел бы Манчестер Юнайтед, как и любой другой команде, но Манчестер Юнайтед сейчас ничем не лучше Тоттенхэма. Я бы не сказал, что между ними какая-то пропасть, обе команды пытаются попасть в первую четверку".

"Думаю, если мадридский Реал или Барселона включатся в борьбу за Кейна, то ему стоит рассматривать эти предложения в один прекрасный момент", — заявил Реднапп в интервью talkSPORT.

Ранее стало известно, что Тоттенхэм исключает вариант продажи Кейн в другой клуб из английской Премьер-лиги.

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