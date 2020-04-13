Англия

"Шпоры" не хотят усиливать конкурентов в борьбе за высшие позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.

Тоттенхэм может расстаться со своим основным нападающим Харри Кейном в летнее трансферное окно в связи с финансовым кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Об этом сообщает Sky Sports.

Из-за сложившейся ситуации, руководство лондонского клуба готово санкционировать уход 26-летнего англичанина за 200 миллионов фунтов, однако предложения от английских клубов, в том числе и от Манчестер Юнайтед, рассматриваться "шпорами" не будут.

В Тоттенхэме не намерены усиливать конкурентов даже в условиях нестабильной финансовой ситуации, поэтому Кейн уйдет только в том случае, если поступит рекордное предложение от зарубежной команды.

Ранее сообщалось, что к Харри Кейну проявляет интерес туринский Ювентус. Сам футболист собирается сменить клубную прописку, если Тоттенхэм не начнет выигрывать трофеи, что для англичанина является ключевой мотивацией на данный момент.

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