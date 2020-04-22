Англия

Немец считает, что его команда может по-прежнему добиваться успеха.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением о том, повлияет ли пауза на его подопечных и рассказал о возможном возвращении к игре.

"Мы не изменимся, это точно, но наш успех будет зависеть и от других клубов, потому что у них будет шанс усилиться и измениться к лучшему. Поэтому я не представляю, какое будущее нас ожидает.

Наша команда еще не изжила себя, у нас есть еще много аспектов, которые можно улучшить, мы работаем над этим. У нас есть свежая кровь, мы можем улучшить команду.

Посмотрим, когда мы сможем вернуться к игре. Прежде всего, мы хотим, чтобы все были здоровы и в безопасности. Как только можно будет начать тренировки, мы приступим к ним. Если футбол как-то может поднять всеобщее настроение, то мы вернемся к этому, но я не знаю, когда это произойдет", – рассказал Клопп в интервью Sky Sports.

На данный момент Ливерпуль лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая Ман Сити на 25 очков.

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