Англия

Наставник Ливерпуля провел вечер, пересматривая футбольные матчи своей команды.

В Великобритании справляются с футбольной паузой довольно своеобразно: один из известных телеканалов транслировал повторы четырех поединков Ливерпуля, что не оставил без внимания главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

Помимо этого, немецкий специалист просматривает футбольные видео на платформе YouTube, в том числе ролик с празднованием победы Ливерпуля в Лиге чемпионов сезона-2018/19.

"Да, я смотрел первые два матча, которые транслировались. У меня были мурашки по всему телу. На прошлой неделе у меня была какая-то вспышка. Не уверен, что я правильно подберу слово, но я почувствовал огонь внутри себя".

"Я начал с пересмотра празднования победы в Лиге чемпионов, потому что это появилось у меня в рекомендациях. Я отправил это видео в группу своих игроков с коротким сообщением: "Это по-прежнему так".

"Я и сам говорю ребятам, чтобы скидывали свою любимые видео в беседу. Они присылают свои собственные ролики, которые снимали во время чемпионского парада. Это было действительно круто", — заявил Юрген Клопп в интервью пресс-службе Ливерпуля.

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