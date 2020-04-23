Англия

Португальский клуб решил расстаться с конголезским вингером.

Нападающий Янник Боласи должен в ближайшее время вернуться в расположение Эвертона из аренды в лиссабонском Спортинге, сообщает A Bola.

Португальский клуб намерен сократить расходы перед следующим сезоном и решил не выкупать права на конголезского вингера.

Боласи перешел в Спортинг Л в сентябре прошлого года на правах аренды. В текущем сезоне 30-летний игрок провел 25 поединков в футболке "львов", отличившись двумя голами и пятью ассистами.

Действующий контракт Боласи с Эвертоном рассчитан до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что Спортинг Л прервал аренду нападающего ПСЖ Хесе.

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