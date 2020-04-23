Португальский клуб решил расстаться с конголезским вингером.
Янник Боласи, Getty Images
23 апреля 2020, 10:42
Нападающий Янник Боласи должен в ближайшее время вернуться в расположение Эвертона из аренды в лиссабонском Спортинге, сообщает A Bola.
Португальский клуб намерен сократить расходы перед следующим сезоном и решил не выкупать права на конголезского вингера.
Боласи перешел в Спортинг Л в сентябре прошлого года на правах аренды. В текущем сезоне 30-летний игрок провел 25 поединков в футболке "львов", отличившись двумя голами и пятью ассистами.
Действующий контракт Боласи с Эвертоном рассчитан до июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что Спортинг Л прервал аренду нападающего ПСЖ Хесе.
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