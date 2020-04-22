Англия

"Ириски" могут заполучить вингера в ближайшее время.

Нападающий Ромы Дженгиз Ундер может стать игроком Эвертона в летнее трансферное окно, сообщает портал Calciomercato.

"Ириски" ведут переговоры с римским клубом по вингеру и практически согласовали детали трансфера. Ливерпульский клуб может заполучить турецкого игрока менее чем за 40 млн евро.

Кроме того, Эвертон может сэкономить на этом трансфере, включив в сделку нападающего Мойзе Кина.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел 20 поединков в футболке "джаллоросси", отличившись тремя голами.

Ранее сообщалось, что в подписании Ундера также заинтересована Севилья.

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