"Канониры" продолжают охоту за французом.
Дайот Упамекано, getty images
23 апреля 2020, 21:55
Руководство Лейпцига готово выслушать предложения о продаже защитника команды Дайота Упамекано в будущее трансферное окно, утверждает L'Equipe.
По данным источника, "быки" установили ценник для потенциальных покупателей в 60 миллионов евро, лондонский Арсенал выразил желание приобрести игрока.
Отмечается, что несмотря на большое желание "канониров" заполучить французского футболиста, они столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны Баварии.
В текущем сезоне защитник провел 29 поединков во всех турнирах, сделав одну результативную передачу и получив восемь желтых карточек.
Ранее сообщалось, что побороться за Упамекано в межсезонье намерены клубы из Манчестера.