Англия

"Канониры" продолжают охоту за французом.

Руководство Лейпцига готово выслушать предложения о продаже защитника команды Дайота Упамекано в будущее трансферное окно, утверждает L'Equipe.

По данным источника, "быки" установили ценник для потенциальных покупателей в 60 миллионов евро, лондонский Арсенал выразил желание приобрести игрока.

Отмечается, что несмотря на большое желание "канониров" заполучить французского футболиста, они столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны Баварии.

В текущем сезоне защитник провел 29 поединков во всех турнирах, сделав одну результативную передачу и получив восемь желтых карточек.

Ранее сообщалось, что побороться за Упамекано в межсезонье намерены клубы из Манчестера.