Манчестерские клубы хотят заполучить центрального защитника РБ Лейпцига.
ДАЙОТ УПАМЕКАНО, GETTY IMAGES
13 апреля 2020, 17:15
Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед проявляют интерес к Дайо Упамекано, сообщает Sky Sports.
По информации источника, "горожане" и вовсе хотят подписать двух центрбеков предстоящим летом, а "красные дьяволы" нуждаются в игроке, так как будущее Криса Смоллинга и Фила Джонса неопределенно.
Клаусула 21-летнего футболиста составляет 60 миллионов евро (52,5 миллиона фунтов).
Отметим, что за Упамекано следят также Реал Мадрид, Ливерпуль, Барселона, Милан и Бавария.
В текущем сезоне француз провел 29 поединков во всех турнирах, сделав одну результативную передачу и получив восемь желтых карточек.
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