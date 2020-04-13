Англия

Манчестерские клубы хотят заполучить центрального защитника РБ Лейпцига.

Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед проявляют интерес к Дайо Упамекано, сообщает Sky Sports.

По информации источника, "горожане" и вовсе хотят подписать двух центрбеков предстоящим летом, а "красные дьяволы" нуждаются в игроке, так как будущее Криса Смоллинга и Фила Джонса неопределенно.

Клаусула 21-летнего футболиста составляет 60 миллионов евро (52,5 миллиона фунтов).

Отметим, что за Упамекано следят также Реал Мадрид, Ливерпуль, Барселона, Милан и Бавария.

В текущем сезоне француз провел 29 поединков во всех турнирах, сделав одну результативную передачу и получив восемь желтых карточек.

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