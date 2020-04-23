Англия

Немец может продолжить карьеру в клубе АПЛ.

Голкипер Бешикташа Лорис Кариус, контракт которого принадлежит Ливерпулю, в будущее трансферное окно может стать игроком Вулверхэмптона, утверждает Fanatik.

По данным источника, немецкий футболист в ближайшее время вернется в стан мерсисайдцев, так как имеет серьезные финансовые разногласия с турками, из-за чего игрок потеряет большую часть средств.

Отмечается, что "волки" уже достигли значительного прогресса в переговорах с вратарем, и Ливерпуль также не против отпустить игрока в межсезонье в аренду.

Ранее сообщалось, что Кариус может и вовсе вернуться в Бундеслигу, где в его условиях заинтересована Герта.