Турция

Немецкий вратарь, принадлежащий Ливерпулю, больше не будет играть за Бешикташ.

Лорис Кариус: "На первое время нам денег хватит", Getty Images

Лорис Кариус: "На первое время нам денег хватит", Getty Images

Лорис Кариус, выступавший на правах аренды за Бешикташ, покинул команду — сообщает Fanatik.

Кариус, пожаловавшийся на то, что Бешикташ задолжал ему 1,6 миллиона евро, согласился не обращаться в ФИФА и, получив 470 тысяч евро, распрощался с "черными орлами".

Несмотря на то, что контракт Кариуса с Ливерпулем рассчитан до 30 июня 2022 года, маловероятно, что он снова будет играть за "красных". Одним из претендентов на Лориса является Герта.

26-летний голкипер за свою карьеру выступал за Майнц (96 матчей во всех турнирах), Ливерпуль (49) и Бешикташ (66).

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