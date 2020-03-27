Германия

Голкипер вскоре имеет шанс переехать в Берлин.

Голкипер Ливерпуля Лорис Кариус, который уже второй сезон кряду выступает на правах аренды в Бешикташе, в будущее трансферное окно может стать игроком Герты, сообщает Sport 1.

По данным источника, турецкий гранд на планирует выкупать контракт немецкого футболиста, вернув его в стан "красных". Мерсисайдцы, в свою очередь, также не планируют оставлять игрока в команде.

Отмечается, что берлинцы планируют поискать замену опытному Ярштайну, и Кариус считается оптимальной кандидатурой.

Напомним, голкипер перешел в стан Ливерпуля в 2016 году из Майнца, но после неудачного финала Лиги чемпионов-2017/18 "красные" отправили игрока в Стамбул.