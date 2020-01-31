Защитник Динамо Карлос Самбрано таки перешел в состав аргентинской команды.
Карлос Самбрано, ФК Динамо
31 января 2020, 23:12
Карлос Самбрано перебрался в Бока Хуниорс, сообщил официальный сайт украинской команды.
Южноамериканский клуб выкупил перуанца, однако финансовые условия перехода не сообщаются.
Самбрано присоединился к Динамо в январе 2018 года, однако за первую команду не играл. За молодежный состав 30-летний футболист провел семь матчей и отметился одним забитым голом.
Ранее состав Динамо покинул нападающий Жерсон Родригес.
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