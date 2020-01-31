Украина

Защитник Динамо Карлос Самбрано таки перешел в состав аргентинской команды.

Карлос Самбрано перебрался в Бока Хуниорс, сообщил официальный сайт украинской команды.

Южноамериканский клуб выкупил перуанца, однако финансовые условия перехода не сообщаются.

Самбрано присоединился к Динамо в январе 2018 года, однако за первую команду не играл. За молодежный состав 30-летний футболист провел семь матчей и отметился одним забитым голом.

Ранее состав Динамо покинул нападающий Жерсон Родригес.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.