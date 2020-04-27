Вашему вниманию очередная подборка из чемпионата Англии.
РУБЕН НЕВЕШ, GETTY IMAGES
27 апреля 2020, 21:39
Пока чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса, Youtube-канал Премьер-лиги приготовил нарезку голов, которые были забиты от перекладины и с дальней дистанции.
В нарезку вошли голы Кевина де Брюйне, Уэйна Руни, Рубена Невеша, Оливье Жиру и других игроков.
Видео:
Ранее Youtube-канал Манчестер Сити публиковал все голы Кевина де Брюйне за Манчестер Сити в АПЛ.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.