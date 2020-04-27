Англия

Вашему вниманию очередная подборка из чемпионата Англии.

Пока чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса, Youtube-канал Премьер-лиги приготовил нарезку голов, которые были забиты от перекладины и с дальней дистанции.

В нарезку вошли голы Кевина де Брюйне, Уэйна Руни, Рубена Невеша, Оливье Жиру и других игроков.

Видео:

Ранее Youtube-канал Манчестер Сити публиковал все голы Кевина де Брюйне за Манчестер Сити в АПЛ.

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