Англия

"Блаугранас" ищут способы избавиться от бразильца.

Филипе Коутиньо, по всей видимости, окончательно не нужен Барселоне. Каталонцы намерены избавиться от игрока путем полноценной продажи.

По информации Sky Sports, лондонский Челси получил предложение от Барселоны купить Коутиньо. Однако неизвестно на каких условиях "сине-гранатовые" предлагают совершить "аристократам" данную сделку.

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Контракт бразильца с каталонцами рассчитан до 2023 года, а этим летом футболист вернется в клуб из Баварии, где пребывал в аренде. Мюнхенцам Коутиньо также не нужен.

Ранее сообщалось, что Челси готов заплатить за Коутиньо 80 млн евро.

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