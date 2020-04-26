Греческий клуб заинтересовался полузащитником.
Янник Боласи, getty images
26 апреля 2020, 14:20
Олимпиакос хочет подписать Янника Боласи в ближайшее трансферное окно, сообщает O Jogo.
На данный момент полузащитник выступает за лиссабонский Спортинг на правах аренды, но вернется в Эвертон в конце сезона.
В 25 поединках за португальскую команду Боласи забил два гола и сделал пять результативных передач.
Напомним, что Олимпиакосу грозит понижение в классе за подозрение в участии в договорном матче.
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