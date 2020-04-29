Англия

Хавбек рассказал о работе с испанским тренером.

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо поведал о методах работы главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолы.

"Разница между ним и другими тренерами, которые у меня были в футбольном плане, заключается в том, что он смотрит на мельчайшие детали".

"Пеп дает вам необходимую информацию о противнике и, конечно же, о своем виденье игры, и он тратит много времени, глядя на то, где найти пробелы и где закрывать пробелы, чтобы создать трудности для соперника".

"Это важно, потому что игра, которую видят футболисты изнутри, немного отличается от картинки зрителя, который идет на стадион или смотрит матчи по телевизору. Эти детали помогают вам улучшаться, выступать лучше и помогать команде", — цитирует Фернандиньо Goal.

Ранее сообщалось, что хавбек Сити попал в список пяти лучших бразильцев, которые выступали в АПЛ.