Англия

Голкипер может вернуться на Олд Траффорд 1 июля.

Манчестер Юнайтед раздумывает над возвращением голкипера Дина Хендерсона из аренды в Шеффилд Юнайтед, сообщает издание The Times.

Молодой вратарь проявил себя в составе "клинков" и стал одним из лидеров команды. МЮ вместе с Шеффилдом ведет борьбу за место в Лиге чемпионов и может вернуть своего игрока уже 1 июля, чтобы ослабить конкурента.

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Хендерсон перешел в Шеффилд Юнайтед на правах аренды летом 2018-го. В текущем сезоне 23-летний страж ворот провел 30 поединков в составе команды, пропустив 24 гола.

Ранее сообщаось, что Хердерсон вошел в сборную сезона АПЛ по версии Sky Sports.

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