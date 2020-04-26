Франция

Парижане заинтересованы в услугах французского хавбека.

ПСЖ проявляет интерес к полузащитнику Полю Погба и планирует начать переговоры с Манчестер Юнайтед.

Как сообщает портал Calciomercato, парижане готовы предложить МЮ вингера Анхеля Ди Марию в обмен на центрального хавбека. "Красные дьяволы" готовы отпустить француза, чем и хочет воспользоваться руководство ПСЖ.

Ди Мария уже выступал на Олд Траффорд в сезоне-2014/15, но тогда не сумел проявить себя в команде.

Ранее сообщалось, что Интер начал переговоры по Погба с агентом Мино Райолой.

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