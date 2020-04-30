Англия

Тренер не покинет "шершней" до окончания сезона.

Найджел Пирсон продолжит работать во главе Уотфорда до окончания сезона, сообщает Sky Sports.

Контракт наставника с "шершнями" истекает в мае, однако он не покинет команду. По информации источника, 56-летний специалист достиг устного соглашения со спортивным директором Скотом Даксберри, что он будет тренировать команду, пока не завершится текущий розыгрыш АПЛ.

Пирсон возглавил Уотфорд в декабре прошлого года, сменив на этом посту Кике Санчеса Флореса. С новой командой тренер набрал 13 из 18 возможных очков и вывел ее из зоны вылета.

На данный момент Уотфорд занимает 17-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 27 пунктов.

Ранее сообщалось, что игроки Уотфорда согласились на снижение зарплат.

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