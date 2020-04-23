Англия

Футболисты отнеслись с пониманием к нынешней финансовой ситуации в клубе.

Уотфорд согласовал с футболистами снижение зарплат, сообщил официальный сайт "шершней". При этом процент понижения не разглашается.

"Это были несколько недель деликатных переговоров между футболистами, руководством и мной в качестве посредника", — заявил капитан Уотфорда Трой Дини.

"Никто, где бы он ни работал, не в восторге от идеи понижения зарплат. Но здравый смысл и понимание ситуации помогли принять решение о снижении выплат в краткосрочной перспективе".

Уотфорд в 29 турах Премьер-лиги набрал 27 очков. "Шершни" занимают 17-е место, опережая зону вылета по дополнительным показателям. При этом они являются единственной командой, обыгравшей в нынешней кампании Ливерпуль (3:0).

На данный момент ожидается, что нынешний сезон все-таки будет доигран. По крайней мере, АПЛ не будет рассматривать вариант с досрочным завершением как минимум до конца мая.