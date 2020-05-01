Англия

Бразильский полузащитник может принести "красным" бонусную сумму.

Барселоне придется заплатить Ливерпулю 20 миллионов евро, если Коутиньо вернется на Камп Ноу и проведет еще 24 поединка, сообщает Marca.

Таким образом, общая сумма трансфера составит 160 миллионов евро. До этого "сине-гранатовые" заплатили за бразильца 120 миллионов в качестве основного платежа, 5 миллионов евро за 25 проведенных матче и 10 миллионов евро после квалификации в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Коутиньо выступает на правах аренды в Баварии, где провел 32 поединка, отличившись девятью голами и восемью ассистами.

Напомним, что бразилец может вернуться в АПЛ, где им интересуется Эвертон.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.