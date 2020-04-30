Испания

Каталонцы не готовы снижать стоимость бразильского хавбека.

Барселона планирует продать полузащитника Филиппе Коутиньо, но не намерена снижать его стоимость.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, каталонский клуб намерен выручить за бразильского хавбека не менее 100 миллионов евро. В подписании 27-летнего игрока заинтересованы английские Челси и Эвертон, но они могут отказаться от этого трансфера, если не смогут договориться о снижении стоимости.

В текущем сезоне Коутиньо выступает на правах аренды в Баварии, где провел 32 поединка, отличившись девятью голами и восемью ассистами.

Ранее сообщалось, что Барселона также готова продать полузащитника Артура.

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