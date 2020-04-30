Барселона планирует продать полузащитника Филиппе Коутиньо, но не намерена снижать его стоимость.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, каталонский клуб намерен выручить за бразильского хавбека не менее 100 миллионов евро. В подписании 27-летнего игрока заинтересованы английские Челси и Эвертон, но они могут отказаться от этого трансфера, если не смогут договориться о снижении стоимости.

В текущем сезоне Коутиньо выступает на правах аренды в Баварии, где провел 32 поединка, отличившись девятью голами и восемью ассистами.

Ранее сообщалось, что Барселона также готова продать полузащитника Артура.

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