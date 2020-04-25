Каталонский клуб готов расстаться со своим футболистом за 75 миллионов евро.
ФИЛИПЕ КОУТИНЬО, GETTY IMAGES
25 апреля 2020, 17:59
Барселона готова расстаться с Филиппе Коутиньо дешевле, чем ранее, сообщает Sport.es.
По информации источника, "блаугранас" готовы отпустить 27-летнего футболиста за 75 миллионов евро, хотя до этого хотели выручить 90 млн. Это связано с кризисом, ввиду чего ценники ожидаемо будут падать на игроков.
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Интерес к Коутиньо проявляют Эвертон и Лестер. Барселона не исключает, что отправит бразильца в аренду, но уже с обязательством выкупа.
Напомним, что Коутиньо с 2013 по 2018 год выстул за Ливерпуль.
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