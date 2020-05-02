Англия

Защитник Манчестер Сити — о своем бывшем партнере по амплуа.

Эмерик Ляпорт отметил высокие человеческие качества Венсана Компани.

"Компани? Он – хороший футболист и замечательный человек. Он очень внимательный и всегда помогал новичкам. На каждом занятии".

"Если говорить за тренировочный процесс, то он был примером для всех, ибо работал больше всех", — приводит слова Эмерика Ляпорта Radio 5 Live.

Напомним, что Компани выступал за Манчестер Сити с 2008 и по 2019-й год.

Всего за "горожан" бельгийский центрбек провел 360 матчей, в которых забил 20 голов и отличился 11 результативными передачами.

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