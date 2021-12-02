Англия

Портал The Athletic рассказал, как обычно проходят предматчевые пресс-конференции испанского тренера в английском клубе.

Многие болельщики Манчестер Сити уже давно допускают, что в СМИ существует повестка, направленная против клуба, и Пеп Гвардиола, похоже, поверил в это несколько лет назад.

Однажды на пути в клубный офис на пятничную пресс-конференцию он остановился, чтобы посмотреть сюжет Sky Sports News о манчестерском дерби, которое прошло несколькими днями ранее. Эксперты обсуждали фол Давида Силвы на Андресе Перейре, рассуждая о том, заслуживал ли испанец дисциплинарного наказания, Гвардиола присел и хотел посмотреть, будут ли с такой тщательностью обсуждать момент фола на Илкае Гюгдогане, когда он травмировался и покинул поле. Этот эпизод даже не упомянули, что заставило Гвардиолу задуматься, нет ли заговора в СМИ против клуба.

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Sky Sports News обычно начинал прямую трансляцию пятничной пресс-конференции в 13:30, сразу после рекламного блока. Вскоре Гвардиола начал приходить на пресс-конференции на несколько минут раньше, когда еще шла реклама. Это может показаться случайностью, но именно в это время все пребывают в хорошем настроении.

Сколько квалифицированных тренеров с лицензией УЕФА Про находятся на одном уровне с Гвардиолой. Возможно, около десяти во всем мире. Не смешно ли выглядит, когда обычные спортивные журналисты три или четыре раза в неделю просят его объяснить свои решения?

К счастью, существуют сотни компетентных журналистов, которым интересны и другие темы. Каждый репортер в зале, вне зависимости от его опыта, пытается добиться одной цели: узнать что-то интересное. Это "интересное" может привести к разным результатам и все спутать, ведь невозможно предугадать, как Гвардиола будет отвечать на вопросы.

Кажется, что от него довольно просто узнать новости о травмированных, но это не всегда так. Когда-то он просто кивал или махал головой, а сейчас придумал новый способ ответа и просто шутит, что такие вопросы задает один и тот же парень.

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Существует всеобщее мнение, что он не любит обсуждать спорные вопросы, но с охотой говорит о тактике – это тоже не всегда так.

Когда у него хорошее настроение, или он просто услышал хороший вопрос, он может поделиться с вами своими размышлениями, которых вы не получите ни от одного другого тренера. Он также может быть очень веселым, но в футболе в принципе, если хочется посмеяться, нужно приходить на пресс-конференцию.

Но иногда общение с ним может показаться минным полем. В одном случае он может ответить: "По вопросам трансферов обращайтесь к Чики", а в следующем – рассмеяться на вопрос о подписании Алексиса Санчеса в трансферный дедлайн. "Хороший вопрос", – отреагировал он. "У меня такая работа – задавать хорошие вопросы", – ответили ему.

Но на пресс-конференциях Гвардиолы не существует такого понятия, как хороший вопрос, потому что его ответ может зависеть от многих факторов, которые зачастую даже не касаются самого вопроса. Многое зависит от его настроения. В разгаре чемпионской борьбы в одном из прошлых сезонов он весело рассуждал о том, что все поддерживают Ливерпуль. Но когда дела у его команды идут действительно плохо, у него очень редко возникает желание поговорить.

Иногда роль играет не то, кто задает вопрос, а когда он его задает. Бедные ребята из Sky Sports обычно получают мало информации от него, когда задают вопросы в самом начале, но к концу пресс-конференции он обычно дает более развернутые ответы.

Иногда от него можно вообще ничего не получить. Он стал меньше говорить резких вещей накануне больших матчей, когда вопросы касаются тренера или игроков соперника. Возможно, уроком ему послужил эпизод, когда он высказался в адрес Мино Райолы перед манчестерским дерби в 2018 году и задел Поля Погба.

Несколькими неделями ранее Райола назвал Гвардиолу трусом и собакой, а каталонец решил использовать возможность вспомнить прошлое и довольно неожиданно ответил, что агент предлагал Сити приобрести Погба и Генриха Мхитаряна в предыдущее январское окно. Он также сказал, что сравнение с собакой было несправедливым и что собак нужно уважать – один из примеров его сухого и саркастического юмора.

На следующий день Погба провел великолепный матч и помог Юнайтед победить, отыграв преимущество в два гола и не дав Сити оформить чемпионство.

На пресс-конференции все началось с того, что Гвардиола упомянул некоторых агентов, которые не очень лестно отзываются о нем – поэтому последовал вопрос о Райоле. Пеп начал свой ответ со слов: "Я не буду отвечать на этот вопрос сегодня, накануне дерби… хотя, отвечу". Он сам решил сказать то, что сказал.

Вопрос прозвучал во время так называемой "запрещенной" секции. Это часть пресс-конференции, которая зарезервирована для печатных изданий, чтобы они имели возможность опубликовать свои истории в день игры. "Запрет" действует до 22:30 в день перед игрой, когда издания публикуют контент онлайн.

И этот "запрет" не стоит нарушать. Для большинства журналистов нарушение "запрета" – главный смертный грех, ибо горе настигнет того, кто опубликовал материал до указанного времени.

В тот день горе настигло итальянского журналиста Джанлуку Ди Марцио. Ответ Гвардиолы вызвал такой резонанс, что его слова успели разлететься по всему миру, прежде чем журналисты смогли опубликовать материалы. Похоже, Sky Sports готовил свои материалы, Sky Italia получил информацию от них, а они передали ее Ди Марцио. Поскольку журналисты не из Британии совершенно не знакомы с понятием "запрета", он выложил все на своем сайте еще в три часа дня. Что же тогда началось! Футбольные журналисты, которые даже не были в Манчестере, не то что в пресс-ложе, начали проклинать его в твиттере. Начался хаос.

Вряд ли этот вопрос можно было назвать провокационным. Иногда пресс-атташе просят своих репортеров задать определенный вопрос в надежде, что тренер выпалит ответ. Но в случае Гвардиолы их даже не нужно задавать, потому что он практически всегда находит возможность сказать то, что он хочет сказать. Иногда он это делает даже вопреки советам отдела по коммуникациям. Он очень независимый, и даже в случаях, когда прессе говорят, что он не будет комментировать скользкие темы, такие как финансовый фейр-плей, например, обычно он их все же комментирует и делает это довольно развернуто.

Иногда из-за этого у него возникают проблемы, как в эпизоде со скандальным твитом Бернарду Силвы о Бенжамене Менди. Гвардиоле показалось, что реакция СМИ на действия игрока была слишком жесткой, и он попытался защитить его, возможно, немного перегнув палку.

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Иногда его откровенность бывает неоправданной, как на Уэмбли в августе 2019-го, когда он вопреки совету клуба рассказал, что Рияд Марез не попал в заявку на Суперкубок Англии, потому что несколькими неделями ранее в лагере сборной Алжира он использовал капли для носа, состав которых не могли определить врачи. Это было мерой предосторожности со стороны Сити, но, если бы Гвардиола об этом не рассказал, никто бы не узнал.

В том случае он дал прямой ответ на прямой вопрос, но иногда от него можно получить интересный ответ, если спросить о чем-то совершенно ином. Если он хочет дать спорный ответ, он сделает это так, как он хочет, даже если ему задать не тот вопрос, он все равно выскажет свою точку зрения.

На вопрос о результатах, он вспомнил, как Кевину де Брюйне не дали звание игрока года в 2018-м, и рассказал, что Сити не получает того одобрения, которое заслуживает. Его очень сложно застать врасплох, если вы, конечно, не знаете, как вывести его из себя.

В отличие от пресс-конференций сэра Алекса Фергюссона, который сурово отчитывал журналистов, общение с Гвардиолой проходит в менее напряженном ключе.

На вопрос лишь в начале его первого сезона в Сити о возможности победы в четырех турнирах он пробомотал: "Какого черта?" Можно было ожидать от него еще нескольких ругательств, но он лишь глубоко выдохнул прямо в микрофон и на этом остановился. Когда прозвучал следующий вопрос, он лишь бросил саркастический комментарий.

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Вопросы, на которые он не хочет отвечать, обычно хорошо известны. После нескольких поражений у него спросили, не лучше ли закрываться после того, как Сити ведет со счетом 1:0. "Почему я должен менять игру команды? Потому что я проиграл два матча? Ни за что. Этого не будет".

В начале его работы в Манчестере один новый репортер спросил, какую линию не стоит переходить в вопросах. В то время все обсуждали отношения Гвардиолы с Серхио Агуэро, и ему уже надоело говорить об этом. "Просто не спрашивайте об Агуэро", – посоветовал он. Один репортер пропустил этот совет мимо ушей, он даже не успел задать вопрос, как Гвардиола напрягся и неодобрительно потряс головой.

Как только в одном сезоне от Сити начал ускользать титул, он стал воспринимать практически любые вопросы о своих решениях как проявление неуважения по отношению к нему. Поэтому мнение о том, что он с радостью обсуждает тактические вопросы, слегка ошибочно.

Многие считают Гвардиолу гением и интересуются тем, что он делает, поэтому у него лучше спрашивать, почему он это делает. Проблема в том, что иногда ему кажется, что ему пытаются дать оценку, а не просят у него честного объяснения.

Вопросы по тактике ему стоит задавать с примерами, сопровождая цитатой или статистикой, и нужно стараться быть как можно более вежливым. Зачем у него спрашивать, почему он не выпускает Фернандиньо в полузащите?

Но если он начинает наклоняться, что он обычно делает, когда не понимает чей-то акцент, и вы представляете, как он закатывает глаза, на вопрос о схеме 3-5-2 в матче с Саутгемптоном в 2016 году, вам лучше сохранять спокойствие.

Если вам повезет, вы получите остроумный ответ, острую насмешку или тактический анализ. Но важно помнить одно: на пресс-конференции Пепа Гвардиолы не существует правильного ответа и точно не существует хороших вопросов.

The Athletic

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