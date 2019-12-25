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Рассказ о карьере легенды аргентинского футбола, которая предшествовала его тренерской работе

Прежде чем мир узнал о Диего Симеоне как о прославленном и уважаемом тренере Атлетико Мадрид, был футболист Диего Симеоне: полузащитник, который олицетворял бойцовский дух Аргентины и сражался на каждом участке поля со сжатыми кулаками и сцепленными зубами. Агрессивный и желающий победить любой ценой игрок, который был готов проливать кровь за футболку на спине. Симеоне шел на всех на своем пути с бесстрашием и силой, неведомой тем, кто не был проникнут нею.

Не просто желание победить, а навязчивая тяга, граничащая с болезнью. Это то, что заставляет поклонников команды обожать таких игроков в своей команде и вызывает ярую ненависть у болельщиков соперника. Преданный, храбрый и героический в глазах своих; рьяный, безжалостный и грязный – для всех остальных. Таким был Диего Симеоне. Таким был Эль Чоло.

Он выполнял ту же роль, что и профессиональный рестлер. Симеоне можно было бы легко представить на ринге в бойцовской маске и трико, выполняющим подлые трюки на своем сопернике и желающим любой ценой добиться преимущества.

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Симеоне описывал свой игровой стиль как присущий человеку, у которого между зубами зажат нож. Эти слова можно понимать по-разному, но то, что в игре Симеоне присутствовал некий воинственный элемент, не вызывает сомнений, и это качество культивировалось в бывшем игроке Интера и Лацио с малых лет.

Родившись в Буэнос-Айресе в 1970 году, в юношеские годы Симеоне получил возможность исполнить свою мечту стать профессиональным футболистом, когда он присоединился к академии Велес Сарсфилд. Там юный Симеоне прошел школу Викторио Спинетто, который в то время работал тренером молодежных команд.

Спинетто был добротным центрбеком, который выступал за Аргентину в середине 1930-х и руководил национальной командой в конце 1950-х и начале 1960-х. Также он работал во главе Велеса в течение 14 лет в период с 1942-го по 1956 годы. Но к началу 1980-х он уже практически вышел на пенсию и занимал неформальную должность в академии любимого клуба.

Как описано в книге Джоната Уилсона "Inverting the Pyramid" [Переворачивая пирамиду – англ.], в богатой футбольной истории Аргентины доминировали два очень различных игровых стиля. Сперва был La Nuestra [Наш, свой – исп.] – свободный стиль с коротким пасом и дриблингом, который возник в 1920-х и продержался до 1950-х. Приверженцы La Nuestra считали его своеобразной формой искусства и уделяли больше внимания эстетической стороне, чем результату.

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Но после сокрушительного поражения от Чехословакии со счетом 1:6 на ЧМ-1958 в аргентинском футболе произошла смена курса. La Nuestra посчитали причиной позора национальной команды и высмеяли за мягкость и отказ следовать тактическим наработкам в мире футбола.

Требовался новый подход, и в авангарде того стиля, который позже стал известен как анти-футбол стоял Спинетто. "Наверное, было бы нечестно говорить, что Спинетто не был романтиком, – пишет Уилсон. – Но его романтизм принял совершенно другую форму по сравнению с его современниками. Он стремился не к тому, чтобы устроить спектакль или доказать, что его команда лучше в мастерстве – его беспокоили родной Велес и победы".

Под руководство Спинетто юный Симеоне проникся духом победителя: не принимать провалы и запрет праздновать что-либо, кроме победы – ни хлопков по спине после промаха, ни аплодисментов после трюка с мячом. Понимание того, что успех команды превыше индивидуальных достижений это то, чему он научился в Велесе, мантра, которую постоянно повторял Спинетто.

Именно в академии Велеса Симеоне получил свое прозвище El Cholo, вероятно, из-за игрового сходства с бывшим защитником Бока Хуниорс Кармело Симеоне (не родственник), который отличался цепкостью и упорством.

Формирование Симеоне прошло в период, который считается чем-то вроде золотой эрой аргентинского футбола: победители домашнего чемпионата мира в 1978 года, повторившие свой успех в Мексике в 1986 году, которых вел вперед вдохновляющий Диего Марадона. Для 16-летнего жителя Буэнос Айреса, каким тогда был Симеоне, наблюдать за восхождением Марадоны, выросшего в бедном квартале города, к званию величайшего игрока на планете после ЧМ-1986 послужило большой мотивацией. Его мечта о карьере футболиста никогда не была так близка к реальности.

Спустя год с небольшим после того, как он наблюдал за тем, как "альбиселесте" поднимают над головой кубок мира в Мексике, 17-летний Симеоне дебютировал в первой команде Велеса в матче с Химнасией, который завершился поражением со счетом 1:2. Мгновенно став основным игроком команды, Симеоне провел 28 поединков в том сезоне Примеры и забил четыре гола. Его репутация, возможно, и основывалась на бойцовских качествах и агрессии, но его технические способности также были очевидны.

Выполняя роль бокс-ту-бокс полузащитника, Симеоне мог совершать все: подкаты, пасы на любую дистанцию, прерывать атаки соперника, начинать атаки своей команды. Было бы легко описать его как надоедливую помеху, которая покрывает каждый участок поля, но в игре Симеоне было много других качеств, даже на раннем этапе карьеры.

За три сезона в основе Велеса он успел дебютировать в национальной команде в 1988 году, а в 1990 году рискнул перебраться в Европу. Пизу никак нельзя было назвать наиболее привлекательным клубом Италии, но там была для него возможность играть против игроков мирового класса в лиге, которая на протяжении доброго десятилетия оставалась сильнейшей в мире.

Но дела в Пизе пошли не по плану, и клуб покинул элитный дивизион в первый сезон Симеоне и не смог вернуться в следующем. Молодой Чоло был вынужден отложить мечты о Серии А, так как летом 1992-го его продали в Севилью. В Севилье Симеоне было суждено поработать под руководством другого влиятельного аргентинского тренера из школы анти-футбола – Карлоса Билардо.

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Билардо был выдающимся игроком в великом Эстудиантесе 1960-х, который тренировал ученик Спинетто Освальдо Субельдия. Собственный тренерский стиль Билардо был сформирован под влиянием Субельдии – следовательно косвенно и Спинетто – что было заметно в том, как он выстраивал свои команды. Билардо был невероятно успешным тренером, приведя Аргентину к титулу чемпиона мира в 1986 и едва не повторив свой успех в 1990 году, когда в финале уступил ФРГ.

Спустя двухлетний перерыв в работе после поражения в финале ЧМ в 1992-м Билардо принял Севилью. Предоставив Симеоне шанс дебютировать за сборную, пара спустя четыре года воссоединилась на Рамон Санчес Писхуан, где к ним также присоединился некто Диего Марадона. Билардо и Марадона проработали в Андалусии лишь один сезон, но Симеоне остался еще на один год, а после перешел в Атлетико Мадрид.

Вероятно, никогда ни до ни после не было более совместимых игрока и клуба, чем Симеоне и Атлетико. "Матрасники" всегда жили в тени своего извечного конкурента мадридского Реала, который затмевал их своими белоснежными футболками. Атлетико всегда приходилось бороться с финансовой и политической мощью "сливочных". Если и был футболист, который годился к футбольным сражениям, непрекращающимся издевательствам на поле, готовности к постоянному столкновению с соперниками, то это человек "с ножом между зубами". Это Диего Симеоне.

Пик Атлетико пришелся на сезон 1995/96, когда, воспользовавшись спадом Барселоны Йохана Кройфа, команда под руководством сербского тренера Радди Антича выиграла и Ла Лигу, и Кубок Испании.

Симеоне был сердцем Атлетико Антича, постоянно выступая с максимальной самоотдачей. Став лидером команды уже в 24-летнем возрасте, Симеоне приобрел культовый статус благодаря своим изнуряющим забегам из полузащиты в атаку. Он часто врывался в штрафную площадку на полной скорости, чтобы замкнуть передачу, после того, как в середине поля отбирал мяч благодаря подкату. Симеоне был вожаком, и все следовали за ним. Они не сомневались, что их команда будет в безопасности в руках у человека, который не меньше их переживал за команду.

Он все же покинул Атлетико ради Интера в 1997 году, но в итоге вернется: сначала на склоне игровой карьеры в 2003 году, а затем как тренер восемью годами позже. Итак, спустя семь лет после первого знакомства карьера Симеоне в Серии А продолжилась. За эти шесть лет в Италии Симеоне доказал, что может быть ключевым фактором для мгновенного успеха и в Интере, и в Лацио.

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В первом сезоне в составе "нерадзурри" он выступал под руководством странствующего тренера Луиджи Симони. Не отличаясь особо от Спинетто и Билардо, Симони выстраивал свои команды с нацеленностью на результат. Приверженец стиля катеначчо, Симони использовал сверхосторожную схему с Сальваторе Фрези в качестве либеро. Его идея состояла в том, чтобы построить команду вокруг дисциплинированных и волевых бегунков, в задачи которых входило закрыть соперника и передать мяч Юри Джоркаеффу, Ивану Саморано и Роналдо в атаке. И это сработало, доказательством чему стал Кубок УЕФА в 1998 году.

Возвращение Симеоне в Италию повлекло за собой эволюцию в его игре. Вездесущий и неутомимый мотор Атлетико переформатировался в более глубокого игрока, борющегося за мячи. Симеоне 2.0 стал более тактически дисциплинированным игроком, который редко бросался впереди мяча.

Этот новый подход стал одним из ключевых факторов за переходом Симеоне в Лацио в 2000 году. Свен-Еран Эриксен построил команду с огромным атакующим потенциалом вокруг таких игроков, как Павел Недвед, Хуан Себастьян Верон и Эрнан Креспо. Но именно появление Симеоне в полузащите помогло римскому клубу завоевать чемпионство, которое стало для них лишь вторым в истории.

Покинув Лацио в 2003 году, Симеоне на два сезона вернулся в Атлетико, а затем повесил бутсы на гвоздь в аргентинском Расинге, где сразу же и начал тренерскую карьеру.

За 14-летнюю международную карьеру Симеоне провел 106 поединков, что является пятым результатом в истории сб, дважды становился триумфатором Кубка Америки и выигрывал Кубок конфедерации. Но наиболее болезненным и одновременно характерным моментом его выступления в футболке аргентинской сборной было участие в эпизоде с красной карточкой Дэвида Бекхэма на чемпионате мира-1998.

Хорошенько пройдясь по Бэкхему в начале второго тайма матча с Англией в 1/8 финала, Симеоне поднял руки как жест извинения и надеялся избежать наказания за грубые действия. Когда Симеоне начал отходить от места эпизода, срубленный англичанин пнул аргентинца и попал по его икрам. Симеоне драматически упал на поле и одновременно жестикулировал арбитру Киму Мильтону Нильсену, чтобы он точно не пропустил резкую реакцию Бекхэма.

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Симеоне не удалось избежать наказания за эпизод, но его инстинктивное поведение позволило добиться удаления для Бекхэма и получить преимущество для команды. "Я пошел против него в подкат, и мы оба упали на газон, – рассказал Симеоне в интервью The Observer в 2002 году. – Когда я пытался встать, он меня ударил сзади. Я воспользовался этим. Думаю, любой бы воспользовался этой ситуацией".

Это было цинично и коварно, и это помогло его команде победить (Аргентина выиграла в серии пенальти после того, как матч завершился со счетом 2:2). Конечно, если бы можно было выбирать, то он бы скорее забил дальним ударом с 30 метров, чтобы сравнять счет, но у него была возможность и он ею воспользовался. Победа превыше всего.

Те 36 секунд, что начались с намеренного фола, который должен был сбить ритм Англии, и завершились красной карточкой, прекрасно характеризуют футбольную карьеру Симеоне. Герой и злодей — таким является Диего Симеоне.

Эль Чоло.

These Football Times, перевод: Сергей Сакара

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