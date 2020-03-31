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Английский наставник успешно выступает с Рейнджерс в Лиге Европы, но провалился с клубом в национальном первенстве.

Эмоции в голосе Стивена Джеррарда были понятны, когда в общении со СМИ он заявлял о том, что намерен переосмыслить свою тренерскую работу в Рейнджерс.

Самая сложная неделя в карьере 39-летнего тренера завершилась вылетом из Кубка Шотландии от находящегося в зоне вылета Хартс. А за семь дней до этого команда практически лишилась шансов в гонке за титул, сыграв вничью с Сент-Джонстоном. "Худшее ощущение с тех пор, как я начал свою работу", – заявил он.

Более загадочным для Джеррарда было то, что провал во внутренних соревнованиях совпал с, вероятно, лучшим выступлением команды в новейшей истории. Победа Рейнджерс в Лиге Европы над Брагой многими рассматривалась как демонстрация того, чего Джеррарду удалось добиться с командой на Айброкс с момента его назначения летом 2018-го. После этого случившееся в Кубке спустя три дня было необъяснимым.

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"В среду вечером я был самым гордым человеком в Европе, потому что мои игроки были невероятными, – рассказал он. – Я видел все, над чем мы работали на протяжении двух лет, находясь на бровке. Я гордился, это было невероятно. Но на выходных в течение 90 минут я не мог узнать свою команду. Я очень огорчен".

У него были на это веские причины. Победа над Селтиком 29 декабря позволила Рейнджерс перехватить инициативу в чемпионской гонке. У них было психологическое преимущество, потому что к тому моменту они проиграли лишь один матч в национальном первенстве. Альфредо Морелос забил 28 голов в 35 матчах, а у Рейнджерс, казалось, было достаточно мастерства и глубины состава, чтобы продолжать борьбу на всех фронтах.

С тех пор Рейнжерс уступил Килмарноку, Гамильтону и дважды Хартс, а также потерял очки во встречах с Абердином и Сент-Джонстоном. "Светло-синие" находятся в 13 очках от лидера в шотландском Премьершипе и вылетели из Кубка Шотландии. Именно в этом сезоне предполагалось, что Рейнджерс сделает долгожданный шаг вперед в развитии под руководством Джеррарда. Вместо этого Селтик находится на пути к четвертому подряд треблу во внутренних соревнованиях.

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Почему же Рейнджерс преуспел в Европе, одновременно с этим провалившись на внутренней арене? Почему же Джеррард смог привести команду к уверенной выездной победе в Браге и с этой же игрой потерпел неудачу дома?

Во время игровой карьеры Джеррард напоминал измученную душу. Это было его преимуществом, когда он стал лидером Ливерпуля, который в то время должен был прыгать выше головы, чтобы бороться на самом высоком уровне. Джеррард перенес эту черту и в тренерскую работу, но это не имеет того же эффекта, когда он принимает решения и когда является тренером клуба, считающего себя лучшим в Шотландии.

В Европе Джеррард смог продвигать присущий ему дух аутсайдера. Никто не ожидал, что Рейнджерс сможет пробиться в этом розыгрыше Лиги Европы так далеко, но команда демонстрировала в турнире свою лучшую и цельную игру. Несмотря на статус клуба и соответствующие ожидания, Рейнджерс, скорее, играет вторым номером, а не первым.

В первой половине сезона казалось, что Джеррард нашел способ вскрывать глубокую оборону соперника и играть с высокой защитой. Теперь же команде ничего не дается легко. Морелос растерял свой бомбардирский талант, проведя восемь матчей чемпионата без забитых голов, а Джеррард пытается найти правильные решения. Даже недавняя домашняя победа Рейнджерс была добыта благодаря курьезному голу.

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Показатели Джеррарда в Европе очень впечатляют – он потерпел лишь три поражения в 30 матчах. Европейский футбол, кажется, раскрывает его лучшие качества как тренера, так же как и во времена его игровой карьеры.

К сожалению для него, Рейджерс – это клуб, который определяется успехом на домашней арене, а Джеррарду пока не удается добиваться поставленных задач на этом уровне.

FourFourTwo, перевод: Сергей Сакара

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