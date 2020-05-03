Англия

Защитник может перебраться на Олд Траффорд.

Как сообщает Le 10 Sport, Манчестер Юнайтед в будущее трансферное окно намерен приобрести у Лейпцига защитника Ибраимы Конате.

По данным источника, "быки" намерены запросить большую сумму за 20-летнего футболиста, так как его контракт истекает в 2023 году.

Отмечается, что несмотря на то, что игрок пропустил значительную часть сезона из-за травм, он считается одним из самых перспективных молодых защитников в Бундеслиге.

Ранее сообщалось, что Лейпциг в межсезонье готов продать также центрбека Дайота Упамекано, но также за крупную сумму денег.