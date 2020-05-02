Германия

"Быки" не хотят, чтобы ключевые исполнители покинули клуб свободными агентами.

РБ Лейпциг готов рассмотреть продажу Дайо Упамекано предстоящим летом. Контракт футболиста завершается 30 июня 2021 года, поэтому он может уйти свободным агентом через год.

"Вовсе не значит, что мы позволим лучшим игрокам покинуть наш клуб бесплатно. Это касается Дайо Упамекано и Тимо Вернера. Имеется ввиду экономическая стабильность клуба", — приводит слова представителя "быков" Goal.com.

В нынешнем сезоне защитник провел 29 поединков во всех турнирах, сделав одну результативную передачу и получив восемь желтых карточек.

Ранее сообщалось, что побороться за Упамекано в межсезонье намерены клубы из Манчестера.

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