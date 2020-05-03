Англия

Английские команды продолжают искать решение для возобновления чемпионата.

Пандемия коронавируса постепенно идет на спад, и многие футбольные лиги уже занимается вопросом возобновления борьбы в национальных чемпионатах.

В английской Премьер-лиге футбольные власти предложили командам провести оставшиеся девять туров на нейтральных полях. Таким решением правительственные органы хотят избежать скопления болельщиков перед стадионами.

Как сообщает BBC, клубы АПЛ готовы пойти на этот шаг, но при условии, что в этом сезоне никто не вылетит из элитного дивизиона. Аутсайдеры текущего первенства считают, что будет несправедливо, если им придется вести борьбу за выживание в неравных условиях.

Ранее сообщалось, что чемпионат Англии может возобновиться 8 июня.

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