Англия

Когда станет безопасно, клубы чемпионата Англии хотят завершить сезон.

Клубы Премьер-лиги и руководство лиги обсудили текущее положение дел, сообщил официальный сайт АПЛ.

Таким образом, все единогласно за то, чтобы доиграть текущий сезон. При этом, важнейшим условием является то, что футболисты, тренеры, сотрудники клуба, фанаты и общественность должны оставаться в безопасности.

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Были первые обсуждения касательного возвращения к тренировочному процессу, однако любые шаги можно будет реализовать лишь после одобрения от правительства.

Никаких решений на данный момент, но клубы единогласны в одном – сезон-2019/20 необходимо доиграть.

Ранее сообщалось, что игроков АПЛ обяжут носить маски во время тренировки.

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