Англия

Эта дата обсуждается между клубами в расчете на то, что к тому времени карантин будет смягчен.

Клубы английской Премьер-лиги могут вернуться к полноценным тренировкам 18 мая, чтобы затем возобновить турнир 8 июня, сообщает The Telegraph.

Эта дата пока что обсуждается между клубами в индивидуальном порядке. В пятницу должна быть проведена видеоконференция с учетом сроков, которые одобрит правительство.

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Ожидается, что 9-10 мая футболисты пройдут тестирование на коронавирус, чтобы затем начать тренировки в маленьких группах.

В некоторых клубах тренировки уже возобновились, однако игроки занимаются индивидуально – к примеру, в Арсенале и Тоттенхэме.