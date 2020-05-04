Англия

Лучшим тренером Зинченко считает Пепа Гвардиолу.

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко составил свою символическую сборную всех времен, в которую вошли двое украинцев.

"У меня будет тактическая схема 4-4-2. В воротах — Андрей Пятов. В обороне — Дани Алвес, Марсело, Серхио Рамос и Венсан Компани. В полузащите — Хави, Андрес Иньеста, Лионель Месси, Роналдиньо. В нападении — Тьерри Анри и Андрей Шевченко. Тренером этой сборной был бы Хосеп Гвардиола", — цитирует хавбека УАФ.

Ранее футболист также сравнил манеру работы Шевченко и Гвардиолы.

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