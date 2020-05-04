Англия

Вашему вниманию подборка штрафных ударов в исполнении лондонской команды.

Пока АПЛ находится на паузе, Youtube-каналы лиг и клубов продолжают делать нарезки лучших действий с участием команд.

Вашему вниманию подборка лучших исполнений штрафных ударов от игроков Челси, среди которых – гол Виллиана в ворота Динамо в Лиге чемпионов в сезоне-2015/16.

Видео:

Также смотрите подборку лучших "акробатических" голов в английской Премьер-лиге.

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