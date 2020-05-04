Англия

Вашему вниманию очередная подборка из английской Премьер-лиги.

Ввиду того, что чемпионат Англии приостановлен, как и практически все лиги, не остается ничего другого, как вспоминать лучшее из прошедших матчей.

Вашему вниманию подборка "акробатических голов" из АПЛ, в которую попали забитые мячи Уэйна Руни, Энди Кэрролла, Эмре Джана, Деку, Рори Дилэпа, Каллума Уилсона и других.

Также смотрите нарезку, где полевым игрокам пришлось попробовать себя в роли голкипера.

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