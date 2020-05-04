Вашему вниманию очередная подборка из английской Премьер-лиги.
Фото: Скриншот
04 мая 2020, 21:59
Ввиду того, что чемпионат Англии приостановлен, как и практически все лиги, не остается ничего другого, как вспоминать лучшее из прошедших матчей.
Вашему вниманию подборка "акробатических голов" из АПЛ, в которую попали забитые мячи Уэйна Руни, Энди Кэрролла, Эмре Джана, Деку, Рори Дилэпа, Каллума Уилсона и других.
Также смотрите нарезку, где полевым игрокам пришлось попробовать себя в роли голкипера.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.