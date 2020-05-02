Англия

Вашему вниманию очередная подборка из английской Премьер-лиги.

Иногда и полевым игрокам необходимо стать на ворота, ибо замен больше не осталось.

Вашему вниманию нарезка игровых действий Фила Ягелки, Джона О'Ши, Винни Джонса, Джона Терри, Хосе Энрике и других, когда те попробовали себя в роли голкипера.

Видео:

Также смотрите невероятные голы из АПЛ, которые влетели в сетку ворот от перекладины.

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