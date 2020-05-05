Англия

"Красные" не спешат приобретать форварда немецкой команды.

Тимо Вернер намерен перейти в Ливерпуль, сообщает The Telegraph.

По информации источника, для 24-летнего футболиста это приоритетный вариант. При этом, "красные" не спешат делать предложение.

Ливерпуль вначале хочет оценить свои финансовые возможности, а уже после решить, стоит ли тратить на одного футболиста 60 миллионов евро – именно такие отступные прописаны в контракте Вернера.

Для Тимо приоритетом является Ливерпуль, но если мерсисайдский клуб будет медлить, он готов рассмотреть варианты с другими командами АПЛ, а также с Интером, Ювентусом и Барселоной.

Контракт футболиста с РБ Лейпциг рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне Вернер провел 36 поединков в футболке "быков", забив 27 голов и совершив 12 ассистов.

Ранее сообщалось, что Интер рассматривает Вернера в качестве замены Лаутаро Мартинесу.

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