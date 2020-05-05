Англия

Главный тренер Ливерпуля не желает подпитывать спекуляции.

С Ливерпулем связывают множество футболистов, среди которых такие звезды, как Килиан Мбаппе из ПСЖ и вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо. Тренер "красных" Юрген Клопп не стал сообщать вероятность таких переходов.

"Садио Мане и Мохаммед Салах достаточно молоды, чтобы играть за нас в ближайшие несколько лет. Я полностью доволен игроками, которые у меня есть, и не думаю об остальных", — заявил Клопп beIN Sports.

"Когда я нахожусь в каком-либо клубе, я работаю с теми игроками, что есть в моем распоряжении, а не мечтаю о других. Если мы сможем заполучить кого-то из этих футболистов – будет видно. Но мы будем пытаться извлечь лучшее из того, что имеем".

Журналисты не сдавались и продолжали спрашивать о Санчо и Мбаппе.

"Послушайте, я не могу отвечать на подобные вопросы, не создав массу заголовков на следующий день. А это не то, чего бы мне хотелось", — добавил Юрген.

Также с "красными" долгое время связывали нападающего Разенбальшпорта из Лейпцига Тимо Вернера. Однако пока что Ливерпуль взвешивает все "за" и "против" трансфера в связи с кризисом, вызванным коронавирусом.