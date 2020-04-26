Англия

"Красные" начали переговоры по французскому форварду.

Ливерпуль не оставляет попыток приобрести нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Как сообщает портал Le 10 Sport, главный тренер клуба Юрген Клопп звонил отцу футболиста, чтобы обсудить детали возможной сделки и убедить его в этом переходе.

В подписании 21-летнего игрока также заинтересован Реал, но он не будет предпринимать попыток подписать его в ближайшем будущем.

Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне нападающий провел 33 поединка в футболке "красно-синих", забив 30 голов и совершив 17 ассистов.

Ранее сообщалось, что ПСЖ сделал своей приоритетной задачей продление контракта с Мбаппе.

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