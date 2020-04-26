"Красные" начали переговоры по французскому форварду.
Килиан Мбаппе, Getty Images
26 апреля 2020, 11:51
Ливерпуль не оставляет попыток приобрести нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Как сообщает портал Le 10 Sport, главный тренер клуба Юрген Клопп звонил отцу футболиста, чтобы обсудить детали возможной сделки и убедить его в этом переходе.
В подписании 21-летнего игрока также заинтересован Реал, но он не будет предпринимать попыток подписать его в ближайшем будущем.
Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне нападающий провел 33 поединка в футболке "красно-синих", забив 30 голов и совершив 17 ассистов.
Ранее сообщалось, что ПСЖ сделал своей приоритетной задачей продление контракта с Мбаппе.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.