Англия

"Шпоры" надеются, что во второй раз футболисты таки согласятся.

В ближайшее время руководство Тоттенхэма вновь начнет переговоры со своими футболистами, сообщает ESPN.

На повестке дня – снижение заработных плат из-за приостановки чемпионата Англии. Этот вопрос обсуждался в начале апреля, но руководство потерпело неудачу: футболисты не захотели пойти на 30% понижение.

Тоттенхэм решил повременить со следующим таким предложением, чтобы детальнее изучить последствия кризиса и как действовать дальше.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм — самый дорогой клуб АПЛ.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.