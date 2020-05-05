Ранее сообщалось, что Лорис Кариус объявил о расторжении контракта с Бешикташем. Турецкий клуб не выплачивал голкиперу зарплату в течение года. 

При этом, Ливерпуль не рассчитывает на 26-летнего футболиста. Клуб не допустит его к тренировкам с основной командой, сообщает Liverpool Echo

Скорее всего, "красные" предложат Кариусу отдых и возможность совершить полноценный трансфер предстоящим летом. 

В текущем сезоне Кариус провел 25 матчей в чемпионате Турции и 6 раз сохранил ворота "сухими". 

Ранее сообщалось, что Вулверхэмптон ведет переговоры с Кариусом

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