Англия

Голкипер не входит в планы главного тренера Юргена Клоппа.

Ранее сообщалось, что Лорис Кариус объявил о расторжении контракта с Бешикташем. Турецкий клуб не выплачивал голкиперу зарплату в течение года.

При этом, Ливерпуль не рассчитывает на 26-летнего футболиста. Клуб не допустит его к тренировкам с основной командой, сообщает Liverpool Echo.

Скорее всего, "красные" предложат Кариусу отдых и возможность совершить полноценный трансфер предстоящим летом.

В текущем сезоне Кариус провел 25 матчей в чемпионате Турции и 6 раз сохранил ворота "сухими".

Ранее сообщалось, что Вулверхэмптон ведет переговоры с Кариусом.

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