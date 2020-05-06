Англия

Руководство "красных дьяволов" не знает, как поступить верным образом для себя.

Дин Хендерсон выступает на протяжении сезона за Шеффилд Юнайтед на правах аренды. Примечательно, что "клинки" проводят сезон настолько хорошо, что даже могут побороться за Лигу чемпионов, особенно, если дисквалификация Манчестер Сити останется в силе.

В таком случае "красные дьяволы" могут поступить достаточно хитрым образом: если сезон будет доигран, то матчи будут проходить в июле в том числе. Аренда Хендерсона рассчитана до 30 июня, поэтому, чтобы ослабить Шеффилд, МЮ может вернуть голкипера себе, сообщает Sky Sports.

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На кону 60 миллионов фунтов призовых, и Манчестер Юнайтед может решиться на отчаянное решение.

В текущем сезоне 23-летний страж ворот провел 30 поединков в составе "клинков", пропустив 24 гола.

Ранее сообщалось, что Хендерсон вошел в сборную сезона АПЛ по версии Sky Sports.

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