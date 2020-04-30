Англия

"Красные дьяволы" не рассматривают вариант с продажей 23-летнего голкипера.

Манчестер Юнайтед определился с будущим своего вратаря Дина Хендерсона, который выступает на правах аренды за Шеффилд Юнайтед.

Как сообщает ESPN, в стане "красных дьяволов" высоко оценивают потенциал и перспективы 23-летнего англичанина, поэтому не намерены отпускать его в другой клуб на полноценной основе.

Однако, руководство МЮ понимает, что Хендерсон не захочет стать дублирующим голкипером Давида Де Хеа на следующий сезон, поэтому манкунианцы готовы отправить его в шестую аренду подряд.

Напомним, что Хендерсон, будучи игроком Манчестер Юнайтед, выступал за Стокпорт, Гримсби Таун и Шрусбери. Кроме того, "красные дьяволы" дважды отдавали перспективного вратаря в аренду в Шеффилд Юнайтед.

Ранее сообщалось, что МЮ может вернуть Хендерсона из аренды, чтобы ослабить Шеффилд, который является конкурентом команды Солскьяера в борьбе за еврокубки.

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