Англия

"Канониры" хотят подписать немецкого полузащитника.

Полузащитник Баварии Ангело Штиллер попал в сферу интересов Арсенала, сообщает издание Bild.

Лондонский клуб следит за молодым хавбеком и попытается подписать его в летнее межсезонье.

Действующий контракт полузащитник с мюнхенцами рассчитан до июня 2021 года.

Штиллер является воспитанником Баварии, но в первой команде пока не успел дебютировать. В текущем сезоне 19-летний игрок провел 24 поединка в молодежных командах "красных", отличившись тремя голами и десятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Арсенал может подписать полузащитника Атлетико Томаса Партея.

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